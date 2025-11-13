Société Générale Aktie
CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Société Générale (Societe Generale)-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,95 EUR. Bei einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,503 Société Générale (Societe Generale)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 146,35 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 46,35 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Société Générale (Societe Generale) eine Börsenbewertung in Höhe von 38,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
