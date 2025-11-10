Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,32 Prozent stärker bei 8 055,51 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 8 044,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 950,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 017,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 077,18 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 918,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 7 743,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der CAC 40 bei 7 338,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8,95 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 216 843 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 297,756 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

