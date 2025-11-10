Worldline Aktie

CAC 40-Performance im Fokus 10.11.2025 17:59:11

Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich

Der CAC 40 zeigte am Montagabend eine positive Tendenz.

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,32 Prozent stärker bei 8 055,51 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 8 044,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 950,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 017,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 077,18 Punkten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7 918,00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 7 743,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, lag der CAC 40 bei 7 338,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 8,95 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern erreicht.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 216 843 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 297,756 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SA

Analysen zu Worldline SA

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
