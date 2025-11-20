Société Générale Aktie

WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809

Société Générale (Societe Generale)-Anlage im Blick 20.11.2025 10:04:01

CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Société Générale (Societe Generale)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Société Générale (Societe Generale)-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,54 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Société Générale (Societe Generale)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,679 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 140,92 EUR, da sich der Wert eines Société Générale (Societe Generale)-Anteils am 19.11.2025 auf 56,82 EUR belief. Damit wäre die Investition 114,09 Prozent mehr wert.

Am Markt war Société Générale (Societe Generale) jüngst 37,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Société Générale (Societe Generale) 58,08 1,97% Société Générale (Societe Generale)

