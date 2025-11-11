Zuversicht in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen

Anleger in Paris schicken den CAC 40 am Morgen erneut ins Plus.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 8 104,50 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,403 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 080,60 Zählern und damit 0,311 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 055,51 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 078,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 104,50 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 918,00 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 11.08.2025, einen Wert von 7 698,52 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 7 426,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,61 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 271,48 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 7 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 297,756 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

