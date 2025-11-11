Société Générale Aktie
|CAC 40-Marktbericht
|
11.11.2025 12:26:53
Aufschläge in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Mittag zu
Um 12:10 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,69 Prozent aufwärts auf 8 110,87 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,311 Prozent auf 8 080,60 Punkte an der Kurstafel, nach 8 055,51 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 121,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 078,22 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, notierte der CAC 40 bei 7 918,00 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Wert von 7 698,52 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 7 426,88 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 271,48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 159 432 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,756 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
