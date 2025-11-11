Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Marktbericht
|
11.11.2025 17:59:07
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 1,25 Prozent fester bei 8 156,23 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,403 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,311 Prozent fester bei 8 080,60 Punkten, nach 8 055,51 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 169,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 078,22 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 918,00 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 7 698,52 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 11.11.2024, mit 7 426,88 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 10,31 Prozent zu Buche. Bei 8 271,48 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 262 976 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,756 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der CAC 40-Aktien
In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
