Société Générale Aktie
WKN: 873403 / ISIN: FR0000130809
|Profitabler Société Générale (Societe Generale)-Einstieg?
|
27.11.2025 10:03:20
CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Société Générale (Societe Generale)-Aktie 24,30 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 411,607 Société Générale (Societe Generale)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 59,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 490,64 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Société Générale (Societe Generale) belief sich jüngst auf 39,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
