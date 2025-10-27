Valeo Aktie

12,36EUR 0,10EUR 0,82%
Valeo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

27.10.2025 21:22:04

Valeo SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 8,80 auf 10,35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gemeldeten Umsatzzahlen von Valeo und Forvia zum dritten Quartal hätten sich von den Erwartungen am Markt nicht wesentlich unterschieden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Montag vorliegenden Studie. Trotz eines herausfordernden vierten Quartals scheine es aber - von einem niedrigen Niveau aus - eine gewisse Dynamik in der Autozuliefererbranche zu geben. Angesichts des Umsatzmixes und der Bewertung sei Forvia ihr "Top Pick"./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 13:41 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,35 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11,96 € 		Abst. Kursziel*:
-13,46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,26%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

