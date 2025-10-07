FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften denZielen des Autozulieferers für das Gesamtjahr 2025 entsprechen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl



