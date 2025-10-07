Valeo Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate für das dritte Quartal dürften denZielen des Autozulieferers für das Gesamtjahr 2025 entsprechen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|11:51
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:51
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
