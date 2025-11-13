CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Worldline SA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Worldline SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,52 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,253 Worldline SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 1,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8,25 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 91,75 Prozent gleich.

Worldline SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 579,56 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at