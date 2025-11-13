Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Rentable Worldline SA-Anlage?
|
13.11.2025 10:04:25
CAC 40-Wert Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Worldline SA-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,52 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,253 Worldline SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 1,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8,25 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 91,75 Prozent gleich.
Worldline SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 579,56 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
13.11.25