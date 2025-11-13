Pluszeichen in Paris: CAC 40 im Plus

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent aufwärts auf 8 289,05 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,471 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,359 Prozent stärker bei 8 270,85 Punkten in den Handel, nach 8 241,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 270,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 314,23 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 3,05 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Wert von 7 934,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 804,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 216,83 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,11 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 88 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,416 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

