Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Index-Performance im Blick
|
13.11.2025 12:26:36
Pluszeichen in Paris: CAC 40 im Plus
Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent aufwärts auf 8 289,05 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,471 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,359 Prozent stärker bei 8 270,85 Punkten in den Handel, nach 8 241,24 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 270,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 314,23 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 3,05 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 13.10.2025, den Wert von 7 934,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2025, stand der CAC 40 bei 7 804,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 216,83 Punkten auf.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,11 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 88 250 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,416 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Titel
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
13.11.25
|Aufschläge in Paris: CAC 40 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
13.11.25