Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Euronext-Handel im Blick 14.11.2025 15:59:09

Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben

Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben

Der CAC 40 verbucht derzeit Verluste.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,23 Prozent auf 8 131,09 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,499 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,563 Prozent auf 8 186,14 Punkte an der Kurstafel, nach 8 232,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 084,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 202,48 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 919,62 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 7 870,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der CAC 40 mit 7 311,80 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,97 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 135 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 319,475 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantismehr Analysen

06.11.25 Stellantis Verkaufen DZ BANK
05.11.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Stellantis Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 205,85 -1,95% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,20 -2,22% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,50 -2,23% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 635,40 0,40% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 8,91 -4,24% Stellantis
Worldline SA 1,80 -4,64% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 170,09 -0,76%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen