Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 1,23 Prozent auf 8 131,09 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,499 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,563 Prozent auf 8 186,14 Punkte an der Kurstafel, nach 8 232,49 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 084,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 202,48 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 919,62 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 7 870,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der CAC 40 mit 7 311,80 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,97 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 135 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 319,475 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at