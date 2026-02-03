Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
|
03.02.2026 13:00:37
Capri Holdings Earnings Report: Q3 Overview
This article Capri Holdings Earnings Report: Q3 Overview originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capri Holdings (ex Michael Kors)
|
02.02.26
|Ausblick: Capri informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Capri mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Capri präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Capri veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)