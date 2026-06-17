CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|
17.06.2026 12:00:38
CarMax Inc. Bottom Line Falls In Q1
(RTTNews) - CarMax Inc. (KMX) announced a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $185.63 million, or $1.31 per share. This compares with $210.38 million, or $1.38 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.2% to $8.014 billion from $7.547 billion last year.
CarMax Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.63 Mln. vs. $210.38 Mln. last year. -EPS: $1.31 vs. $1.38 last year. -Revenue: $8.014 Bln vs. $7.547 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CarMax Inc.
|
17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Keine Impulse: S&P 500 zum Handelsstart antriebslos (finanzen.at)
|
16.06.26
|Ausblick: CarMax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.06.26
|S&P 500-Papier CarMax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CarMax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.06.26
|S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel hätte eine Investition in CarMax von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
03.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)