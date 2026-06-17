CarMax Inc. Bottom Line Falls In Q1

(RTTNews) - CarMax Inc. (KMX) announced a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $185.63 million, or $1.31 per share. This compares with $210.38 million, or $1.38 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.2% to $8.014 billion from $7.547 billion last year.

CarMax Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $185.63 Mln. vs. $210.38 Mln. last year. -EPS: $1.31 vs. $1.38 last year. -Revenue: $8.014 Bln vs. $7.547 Bln last year.