CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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29.09.2026 12:01:13
CarMax Inc. Reports Advance In Q2 Income
(RTTNews) - CarMax Inc. (KMX) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $165.29 million, or $1.16 per share. This compares with $95.38 million, or $0.64 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.5% to $7.878 billion from $6.595 billion last year.
CarMax Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $165.29 Mln. vs. $95.38 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $0.64 last year. -Revenue: $7.878 Bln vs. $6.595 Bln last year.
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