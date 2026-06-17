CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
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17.06.2026 15:37:03
CarMax Warns Lower Vehicle Margins Will Persist
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