Caterpillar Inc. Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Caterpillar Inc. (CAT) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $2.549 billion, or $5.47 per share. This compares with $2.003 billion, or $4.20 per share, last year.

Excluding items, Caterpillar Inc. reported adjusted earnings of $2.581 billion or $5.54 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.2% to $17.415 billion from $14.249 billion last year.

Caterpillar Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.549 Bln. vs. $2.003 Bln. last year. -EPS: $5.47 vs. $4.20 last year. -Revenue: $17.415 Bln vs. $14.249 Bln last year.