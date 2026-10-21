Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
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21.10.2026 23:10:04
Cathay General Bancorp Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Cathay General Bancorp (CATY) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $95.174 million, or $1.43 per share. This compares with $77.651 million, or $1.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $387.922 million from $355.216 million last year.
Cathay General Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.174 Mln. vs. $77.651 Mln. last year. -EPS: $1.43 vs. $1.13 last year. -Revenue: $387.922 Mln vs. $355.216 Mln last year.
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