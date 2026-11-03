Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|
03.11.2026 12:39:01
Cerus: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Cerus (NASDAQ:CERS) announced top-line results from its Phase III REDeS study for red blood cell pathogen reduction. The medical device maker's expanding its target market while converting direct hospital sales into higher-margin kit distribution. Positive cash flow from operations reached $3 million as international device placements picked up. Three insights from management explain how the strategy's unfolding.
Expanding pathogen reduction technology to red blood cells creates the largest new market opportunity in the company's history. The Phase III REDeS study evaluated safety and efficacy across patients requiring acute and long-term blood transfusions, proving the treated blood performs as well as standard red blood cells without added clinical risk.
Management's shifting INTERCEPT Fibrinogen Complex (ISC), a blood component used for severe bleeding, from finished therapeutic sales to a kit-based distribution model. Customer blood centers process the kits directly, which expands hospital distribution while boosting gross margin, the proportion of sales remaining after direct production costs, because kit sales are accretive, meaning they improve overall profit margins.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.
|
03.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.11.26
|Ausblick: Cerus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cerus-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cerus von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Cerus Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Cerus Corp.
|2,04
|-3,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer. Die US-Börsen zeigten sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.