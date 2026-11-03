Cerus Aktie

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WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

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03.11.2026 12:39:01

Cerus: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Cerus (NASDAQ:CERS) announced top-line results from its Phase III REDeS study for red blood cell pathogen reduction. The medical device maker's expanding its target market while converting direct hospital sales into higher-margin kit distribution. Positive cash flow from operations reached $3 million as international device placements picked up. Three insights from management explain how the strategy's unfolding.

Expanding pathogen reduction technology to red blood cells creates the largest new market opportunity in the company's history. The Phase III REDeS study evaluated safety and efficacy across patients requiring acute and long-term blood transfusions, proving the treated blood performs as well as standard red blood cells without added clinical risk.

Management's shifting INTERCEPT Fibrinogen Complex (ISC), a blood component used for severe bleeding, from finished therapeutic sales to a kit-based distribution model. Customer blood centers process the kits directly, which expands hospital distribution while boosting gross margin, the proportion of sales remaining after direct production costs, because kit sales are accretive, meaning they improve overall profit margins.

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