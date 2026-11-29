Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
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29.11.2026 23:11:24
CEVA: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, CEVA (NASDAQ:CEVA) announced that artificial intelligence licensing reached a quarterly record and represented more than 35% of total licensing revenues. The company provides silicon intellectual property (IP), including software and hardware designs licensed to chipmakers for advanced computing and wireless connectivity. That licensing momentum builds future royalty revenue as customer device shipments scale over multiyear product cycles. Three things management said stand out.
Artificial intelligence (AI) licensing expanded rapidly as chipmakers adopted neural processing units (NPUs), specialized circuit blocks designed to run machine learning calculations efficiently. Licensing these technologies creates upfront revenue while positioning CEVA to capture long-term royalties as customer designs enter mass production.
A major domestic customer began mass production of its internally developed cellular modems across flagship smartphones, marking a critical transition for mobile royalty streams. Higher average selling prices on modern fifth-generation (5G) cellular models amplify revenue potential as shipment volumes accelerate into next year.
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