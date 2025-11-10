Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|
10.11.2025 13:22:22
CEVA Stock Gains In Pre-Market Despite Wider Loss In Q3
(RTTNews) - CEVA, Inc. (CEVA), Monday reported third-quarter financial results, posting a net loss of $2.509 million from $1.311 million in the previous year.
On a per-share basis, loss widened to $0.10 from $0.06 a year ago.
Adjusted earnings declined to $2.716 million, or $0.11 a share, from $3.406 million, or $0.14 a share, in the prior year.
On average, analysts estimated earnings of $0.1 per share for the quarter.
Operating loss narrowed to $2.084 million from last year's $2.624 million.
Total revenues increased to $28.4 million from $27.2 million in the earlier year.
In the pre-market hours, CEVA is trading at $27.51, up 5.16 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceva Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Ceva Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceva Inc.
|23,00
|2,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.