Ceva Aktie
WKN: A0BKYT / ISIN: US1572101053
|Ceva-Performance im Blick
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Ceva-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ceva-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ceva-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Ceva-Papier an diesem Tag bei 40,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ceva-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,464 Ceva-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 52,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,70 Prozent verringert.
Ceva wurde am Markt mit 575,40 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!