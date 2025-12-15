NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ceva-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Ceva-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 353,357 Ceva-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 713,78 USD, da sich der Wert einer Ceva-Aktie am 12.12.2025 auf 21,83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,86 Prozent.

Ceva war somit zuletzt am Markt 591,61 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

