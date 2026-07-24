Charter Communications, Inc. Q2 Sales Decline

(RTTNews) - Charter Communications, Inc. (CHTR) revealed a profit for second quarter of $1.292 billion

The company's earnings came in at $1.292 billion, or $10.66 per share. This compares with $1.301 billion, or $9.18 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 1.7% to $13.526 billion from $13.766 billion last year.

Charter Communications, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.292 Bln. vs. $1.301 Bln. last year. -EPS: $10.66 vs. $9.18 last year. -Revenue: $13.526 Bln vs. $13.766 Bln last year.