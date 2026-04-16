PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
16.04.2026 16:32:05
Cheaper Doritos and Lays helps PepsiCo win back struggling snackers
The snack giant cut some of its prices by up to 15% ahead of the Super Bowl in February.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
|
16.04.26
|ROUNDUP: Pepsico verdient mehr als erwartet (dpa-AFX)
|
16.04.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.04.26
|Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.04.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
27.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|12 490,00
|-1,73%
|PepsiCo Inc.
|134,30
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.