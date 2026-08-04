Check Point Software Aktie

Check Point Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901638 / ISIN: IL0010824113

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04.08.2026 14:05:00

Check Point: Angreifer können Security-Management-Server übernehmen

Aufgrund einer Sicherheitslücke können Angreifer die IT-Sicherheitslösung Security Management von Check Point attackieren. Hotfixes stehen zum Download.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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