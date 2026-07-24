NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: Wäre eine Check Point Software-Anlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Heute vor 3 Jahren wurde die Check Point Software-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Check Point Software-Papiers betrug an diesem Tag 127,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,857 Check Point Software-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 990,02 USD, da sich der Wert eines Check Point Software-Papiers am 23.07.2026 auf 126,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,00 Prozent.

Jüngst verzeichnete Check Point Software eine Marktkapitalisierung von 13,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at