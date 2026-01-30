Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
30.01.2026 12:26:14
Chevron Corp. Reveals Drop In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Chevron Corp. (CVX) reported earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $2.770 billion, or $1.39 per share. This compares with $3.239 billion, or $1.84 per share, last year.
Excluding items, Chevron Corp. reported adjusted earnings of $3.028 billion or $1.52 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 10.2% to $46.873 billion from $52.226 billion last year.
Chevron Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.770 Bln. vs. $3.239 Bln. last year. -EPS: $1.39 vs. $1.84 last year. -Revenue: $46.873 Bln vs. $52.226 Bln last year.
