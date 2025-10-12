Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Auslieferungen gestiegen
|
12.10.2025 19:57:00
Chinas Autoverkäufe steigen - Premiummarken verlieren Marktanteile
Schub kam vor allem weiter von Elektro- und Plugin-Hybrid-Autos. Die in China unter NEV (new energy vehicle) firmierenden Autos wuchsen um 16 Prozent auf 1,31 Millionen.
Die deutschen Hersteller haben auf ihrem einstigen Wachstumsmarkt China derzeit einen schweren Stand. Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) hat mit der Rabattschlacht lokaler Elektroautoanbieter zu kämpfen. Bei Mercedes-Benz (Mercedes-Benz, BMW und Porsche rutschen die Verkaufszahlen deutlich ab, weil die wohlhabenden Chinesen weniger zu den deutschen Premiummarken greifen als früher.
Das Geld sitzt bei den Käufern unter anderem wegen der Immobilienkrise im Land nicht mehr so locker. China ist der weltweit größte Automarkt und auch für die deutschen Konzerne der wichtigste Einzelmarkt.
PEKING (dpa-AFX)
Bildquelle: RaffMaster / Shutterstock.com
