Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|
18.12.2025 14:46:49
Cintas Corporation Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Cintas Corporation (CTAS) revealed earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $495.34 million, or $1.21 per share. This compares with $448.49 million, or $1.09 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.3% to $2.799 billion from $2.561 billion last year.
Cintas Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $495.34 Mln. vs. $448.49 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.09 last year. -Revenue: $2.799 Bln vs. $2.561 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $4.81 - $4.88 Full year revenue guidance: $11.15 B - $11.22 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cintas Corp.mehr Nachrichten
|
17.12.25
|Ausblick: Cintas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)