Cintas Aktie

WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

18.12.2025 14:46:49

Cintas Corporation Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - Cintas Corporation (CTAS) revealed earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $495.34 million, or $1.21 per share. This compares with $448.49 million, or $1.09 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 9.3% to $2.799 billion from $2.561 billion last year.

Cintas Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $495.34 Mln. vs. $448.49 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.09 last year. -Revenue: $2.799 Bln vs. $2.561 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $4.81 - $4.88 Full year revenue guidance: $11.15 B - $11.22 B

