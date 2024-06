Cirrus Logic präsentiert neueste Ergänzungen seiner Familie professioneller Audio Converter

Cirrus Logic (Nasdaq: CRUS) präsentierte heute die neuesten Bauelemente seiner Pro Audio Produktfamilie: einen Reihe von Digital-Analog-Umsetzern (Digital-to-Analog Converters, DACs) und ein Audio-Codec mit ultrahoher Leistung, die einen neuen Standard für die professionellen und Prosumer-Audio-Märkte setzen. Diese neuen Lösungen gehen auf die Bedürfnisse von Aufnahmekünstlern, Live-Events und Audiophilen ein, indem sie transparente Audio Converter zur Verfügung stellen, um die Aufnahme und Wiedergabe ohne Kompromisse bei der Klangqualität zu gewährleisten.

Diese Einführung erweitert die im letzten Jahr erfolgreich eingeführten Analog-Digital-Umsetzer (ADCs). Diese mit Schwerpunkt auf überlegener analoger Funktionalität und digitaler Integration hergestellten Bauelemente von Cirrus Logic bieten außergewöhnliche Leistungen, minimalen Strombedarf und innovative Funktionen, wie etwa eine hybride Verstärkungsregelung zur Bewältigung lang existierender Herausforderungen in der Branche.

"Echte Audio-Transparenz — so lautet das Markenzeichen der Pro Audio Family von Cirrus Logic. Es geht nicht nur um den Klang, es geht um Authentizität - von der Aufnahme bis zur Wiedergabe. Wir streben nach Reinheit bei der Audiowiedergabe, um zu gewährleisten, dass das, was Sie hören möglichst originalgetreu ist”, so Eddie Sinnott, Director of Product Marketing. "Mit dieser neuen Reihe von Premium-Audio-Produkten setzen wir einen Goldstandard sowohl für Profis als auch Prosumer, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, unverwechselbare Produkte mit dem Vertrauen in unsere erstklassige Technik und Unterstützung zu schaffen.”

Cirrus Logic CS4308P/CS4304P/CS4302P DACs und CS4282P CODEC

Unter Berücksichtigung der Benutzerfreundlichkeit entwickelt, lassen sich die Cirrus Logic Pro Audio 8-Kanal DAC CS4308P, 4-Kanal CS4304P, 2-Kanal CS4302P und CODEC CS4282P nahtlos in ein breites Spektrum von Audio-Geräten integrieren. Diese neuen Bauelemente bieten konfigurierbare fortschrittliche digitale Filter, die unsere Kunden in die Lage versetzen, ihren Signature-Sound zu definieren. Cirrus Logic entwickelt die Bauelemente mit Blick auf die Benutzer, indem sie sie so einfach wie möglich gestalten, um sie zu integrieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

"Als langjähriger Kundevon Cirrus Logic freuen wir uns über die Neuzugänge in der Audioqualität zu setzen, ist offensichtlich. Diese Bauelemente sind so konzipiert, dass sie sich problemlos in ein vielfältiges Spektrum von Audiogeräten, von USB-Audio-Interfaces, integrieren lassen. Die Ergänzung des Codecs und der neuen ADCs mit einem Hybrid-Verstärker-Kontrollsystem bedeutet einen Game Changer für die Systemintegration, den wir sehr zu schätzen wissen. Bei Focusrite ist das Design von Audio-Interfaces nicht einfach nur unser Geschäft - dies ist auch gleichzeitig unsere Leidenschaft. Wir überbrücken die Kluft zwischen Künstler/-in und Publikum und stellen somit sicher, dass der übertragene Klang makellos sein wird.”

Außergewöhnliche Effizienz bei Spitzenleistung

Die Pro Audio Familie bietet darüber hinaus branchenführende Energieeffizienz mit 10 mW/ch für die 8/4-Kanal DACs, die das langjährige Engagement von Cirrus Logic unterstreichen für energieeffiziente Produkte unterstreicht. Diese neuen Bauelemente sind 32-Bit-Wandler, die Sample-Raten von bis zu 768 kHz bieten und somit einen Dynamikbereich von 129 dB (A) für die CS4302P/CS4282P und 123 dB (A) für den CS4304/8P zur Verfügung stellen. Der THD+N Kennwert ist für alle Geräte -114 dB oder-besser.

Produktverfügbarkeit

Die Muster der CS4304/8P DACs und des CS4282P stehen nun für Bestellungen zur Verfügung. Die Konverter sind unter Einsatz der SoundClear ® Studio Software von Cirrus Logic steuer- und konfigurierbar, die unter www.cirrus.com zur Verfügung steht. Die Muster des CS4302P DAC folgen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

Cirrus Logic Inc.

Cirrus Logic, Inc. ist ein führender Anbieter stromsparender, hochpräziser Mixed-Signal-Verarbeitungslösungen, die innovative Benutzererfahrungen für die weltweit besten mobilen und Verbraucheranwendungen bereitstellen. Mit seinem Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas ist das Unternehmen Cirrus Logic weltweit für seine preisgekrönte Unternehmenskultur bekannt. Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.cirrus.com.

Cirrus Logic, Cirrus und das Cirrus Logic Logo sind eingetragene Marken der Cirrus Logic, Inc. Alle anderen hier erwähnten Unternehmen oder Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625256537/de/