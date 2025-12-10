Cirrus Logic Aktie

Cirrus Logic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877381 / ISIN: US1727551004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Cirrus Logic-Anlage unter der Lupe 10.12.2025 16:05:00

NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cirrus Logic-Papier bei 105,66 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,464 Cirrus Logic-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 125,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,35 USD wert. Mit einer Performance von +18,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.mehr Nachrichten