NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cirrus Logic-Papier bei 105,66 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,464 Cirrus Logic-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 125,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,35 USD wert. Mit einer Performance von +18,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at