10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cirrus Logic von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cirrus Logic-Papier bei 105,66 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,464 Cirrus Logic-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 125,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 186,35 USD wert. Mit einer Performance von +18,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Cirrus Logic eine Marktkapitalisierung von 6,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
