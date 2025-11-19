NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cirrus Logic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,038 Cirrus Logic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 115,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 506,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,60 Prozent vermehrt.

Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 5,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at