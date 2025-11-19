Cirrus Logic Aktie
WKN: 877381 / ISIN: US1727551004
|Cirrus Logic-Investment
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Titel Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,70 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 13,038 Cirrus Logic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 115,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 506,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,60 Prozent vermehrt.
Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 5,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Cirrus Logic Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cirrus Logic Inc.
|101,00
|1,00%