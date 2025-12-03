Cirrus Logic Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 34,33 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 2,913 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 354,65 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 02.12.2025 auf 121,75 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 254,65 Prozent gleich.
Insgesamt war Cirrus Logic zuletzt 6,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
