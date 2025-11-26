NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Cirrus Logic-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cirrus Logic-Aktie an diesem Tag bei 76,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 130,976 Cirrus Logic-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 528,49 USD, da sich der Wert einer Cirrus Logic-Aktie am 25.11.2025 auf 118,56 USD belief. Mit einer Performance von +55,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich zuletzt auf 5,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at