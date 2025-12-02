Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Coca-Cola Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Coca-Cola-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,919 Coca-Cola-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,07 Prozent.
Am Markt war Coca-Cola jüngst 314,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
