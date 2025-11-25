Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Dow Jones im Fokus
|
25.11.2025 22:35:25
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün
Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,43 Prozent aufwärts auf 47 112,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,848 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,207 Prozent tiefer bei 46 351,93 Punkten, nach 46 448,27 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 47 182,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 341,35 Punkten lag.
Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der Dow Jones auf 47 207,12 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 282,47 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 736,57 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 431,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 5,24 Prozent auf 105,66 USD), Salesforce (+ 3,22 Prozent auf 234,12 USD), Nike (+ 2,83 Prozent auf 63,68 USD), Walmart (+ 2,83 Prozent auf 107,00 USD) und UnitedHealth (+ 2,27 Prozent auf 326,28 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD), Chevron (-0,81 Prozent auf 148,53 USD), Coca-Cola (+ 0,03 Prozent auf 72,61 USD), Cisco (+ 0,10 Prozent auf 76,32 USD) und IBM (+ 0,12 Prozent auf 304,48 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 72 128 160 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|128,54
|-1,00%
|Cisco Inc.
|65,96
|-0,47%
|Coca-Cola Co.
|62,53
|-0,26%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|263,50
|-0,49%
|Merck Co.
|91,00
|4,12%
|Microsoft Corp.
|413,10
|0,38%
|Nike Inc.
|55,01
|0,64%
|NVIDIA Corp.
|153,84
|-2,47%
|Salesforce
|201,55
|2,33%
|UnitedHealth Inc.
|282,55
|2,02%
|Verizon Inc.
|35,05
|0,31%
|Walmart
|92,28
|1,65%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|47 112,45
|1,43%