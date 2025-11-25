Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Dow Jones im Fokus 25.11.2025 22:35:25

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Der Dow Jones befand sich am zweiten Tag der Woche im Aufwind.

Zum Handelsende ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,43 Prozent aufwärts auf 47 112,45 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,848 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,207 Prozent tiefer bei 46 351,93 Punkten, nach 46 448,27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 47 182,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 341,35 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der Dow Jones auf 47 207,12 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 45 282,47 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 736,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,13 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48 431,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 5,24 Prozent auf 105,66 USD), Salesforce (+ 3,22 Prozent auf 234,12 USD), Nike (+ 2,83 Prozent auf 63,68 USD), Walmart (+ 2,83 Prozent auf 107,00 USD) und UnitedHealth (+ 2,27 Prozent auf 326,28 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-2,59 Prozent auf 177,82 USD), Chevron (-0,81 Prozent auf 148,53 USD), Coca-Cola (+ 0,03 Prozent auf 72,61 USD), Cisco (+ 0,10 Prozent auf 76,32 USD) und IBM (+ 0,12 Prozent auf 304,48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 72 128 160 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Analysen

07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25 IBM Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chevron Corp. 128,54 -1,00% Chevron Corp.
Cisco Inc. 65,96 -0,47% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 62,53 -0,26% Coca-Cola Co.
IBM Corp. (International Business Machines) 263,50 -0,49% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 91,00 4,12% Merck Co.
Microsoft Corp. 413,10 0,38% Microsoft Corp.
Nike Inc. 55,01 0,64% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 153,84 -2,47% NVIDIA Corp.
Salesforce 201,55 2,33% Salesforce
UnitedHealth Inc. 282,55 2,02% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 35,05 0,31% Verizon Inc.
Walmart 92,28 1,65% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 112,45 1,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich deutlich stärker -- ATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag fester. Die zeigte sich in Grün. In Fernost waren im Dienstagshandel Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen