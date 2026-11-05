Cognex Aktie
WKN: 878090 / ISIN: US1924221039
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05.11.2026 19:54:49
Cognex (CGNX) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Nov. 5, 2026
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Nachrichten zu Cognex Corp.
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03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cognex von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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03.11.26
|Ausblick: Cognex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Cognex von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Cognex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
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