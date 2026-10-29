Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
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29.10.2026 18:24:26
Cognizant (CTSH) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thursday, Oct. 29, 2026
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Nachrichten zu Cognizant Corp.
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28.10.26
|Ausblick: Cognizant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.26
|S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cognizant von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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15.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Cognizant legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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13.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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13.10.26
|Stabiler Handel: S&P 500 zum Start wenig bewegt (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Cognizant Corp.
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