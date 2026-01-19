BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|
19.01.2026 16:08:53
Comeback der Blackberry-Idee
Vor zwanzig Jahren war das Blackberry ein Statussymbol für Banker, Diplomaten, Berater und Manager. Zwei neue Geräte lassen sich von diesem Erbe inspirieren. Wird die haptische Smartphone-Tastatur wieder zum Sinnbild für Produktivität?Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!