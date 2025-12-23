Stabiler Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs vom Montag

Der NASDAQ Composite behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstag.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,00 Prozent höher bei 23 429,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,090 Prozent auf 23 407,70 Punkte an der Kurstafel, nach 23 428,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 490,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 400,93 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 273,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 573,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19 764,89 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 21,52 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geospace Technologies (+ 7,03 Prozent auf 16,75 USD), Century Aluminum (+ 5,27 Prozent auf 39,15 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 2,56 Prozent auf 60,80 USD), Gilead Sciences (+ 2,30 Prozent auf 127,01 USD) und BlackBerry (+ 2,28 Prozent auf 4,04 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Nissan Motor (-20,00 Prozent auf 2,10 USD), Donegal Group B (-6,13 Prozent auf 15,78 USD), Cogent Communications (-3,37 Prozent auf 21,81 USD), Geron (-3,33 Prozent auf 1,31 USD) und Innodata (-2,18 Prozent auf 53,02 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 012 660 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,733 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,54 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at