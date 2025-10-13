UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Tausende Arbeitsplätze
|
13.10.2025 16:14:39
Commerzbank-Aktie verliert: Betriebsrat äußert sich positiv zum Tempo des Jobabbaus
Betriebsrat und Management haben sich laut Uebel erstmals auf ein Programm verständigt, bei dem die Altersteilzeit nicht bis zum frühestmöglichen Renteneintritt mit 63 läuft, sondern bis zum 65. Lebensjahr. Zudem gebe es eine Einmalzahlung von 50.000 Euro und darüber hinaus ein Vorruhestandsprogramm mit einer Einmalzahlung von 30.000 Euro. "Ich gehe davon aus, dass der Stellenabbau ziemlich geräuschlos verlaufen wird", sagte Uebel. Der geplante Stellenabbau in Deutschland dürfte ihm zufolge fast ausschließlich über Altersteilzeit- und Vorruhestandsregelungen stattfinden.
Uebel hält die rasche Einigung auf die Details des Stellenabbaus auch angesichts des Übernahmekampfs mit der italienischen Konkurrentin UniCredit für wichtig. "Damit haben wir ein Zeichen gesetzt: Der Betriebsrat und das Management ziehen in der aktuellen Situation an einem Strang", sagte Uebel.
Der Frankfurter DAX-Konzern wehrt sich seit mehr als einem Jahr gegen die Übernahmepläne der Unicredit. Die Italiener waren im September 2024 im großen Stil bei der Commerzbank eingestiegen, und Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt immer wieder öffentlich für eine Übernahme. Inzwischen hält das Institut aus Mailand direkt und über Finanzinstrumente mehr als 29 Prozent der Commerzbank-Anteile. Ab 30 Prozent müsste die Unicredit den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten.
Im XETRA-Handel verliert die Commerzbank-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 31,01 Euro.
/stw/err/jha/
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
09.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
09.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.10.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09.10.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Bank Austria: Anleger-Interesse an Wertpapieren nimmt zu (APA)
|
07.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)