Commerzbank-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Commerzbank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Chris Hallam aktualisierte seine Schätzungen am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Löwenanteil der Restrukturierungsbelastungen hätten die Frankfurter schon im zweiten Quartal verbucht, gewisse Risiken gebe es allerdings auch für das dritte.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:32 Uhr 0,4 Prozent auf 30,18 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11,66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 417 731 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 96,9 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

