Schwacher Handel: LUS-DAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX gibt am Dienstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,29 Prozent auf 24 267,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 313,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 253,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 23 639,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2025, den Wert von 24 244,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, wies der LUS-DAX 19 538,00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,56 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 1,07 Prozent auf 369,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 771,50 EUR), Bayer (+ 0,58 Prozent auf 27,59 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 546,20 EUR) und Infineon (+ 0,54 Prozent auf 34,29 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-0,80 Prozent auf 43,43 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 101,15 EUR), SAP SE (-0,67 Prozent auf 237,00 EUR), Henkel vz (-0,59 Prozent auf 71,36 EUR) und adidas (-0,56 Prozent auf 193,80 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 299 646 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 268,964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at