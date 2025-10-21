Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|LUS-DAX aktuell
|
21.10.2025 09:29:13
Schwacher Handel: LUS-DAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,29 Prozent auf 24 267,50 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 313,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 253,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 23 639,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2025, den Wert von 24 244,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, wies der LUS-DAX 19 538,00 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,56 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 1,07 Prozent auf 369,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 771,50 EUR), Bayer (+ 0,58 Prozent auf 27,59 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 546,20 EUR) und Infineon (+ 0,54 Prozent auf 34,29 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BASF (-0,80 Prozent auf 43,43 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 101,15 EUR), SAP SE (-0,67 Prozent auf 237,00 EUR), Henkel vz (-0,59 Prozent auf 71,36 EUR) und adidas (-0,56 Prozent auf 193,80 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 299 646 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 268,964 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
09:29
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
20.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
20.10.25