Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt am Mittag

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 24 202,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 313,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 187,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 23 639,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 244,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 19 538,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,23 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1,76 Prozent auf 34,70 EUR), Rheinmetall (+ 0,80 Prozent auf 1 773,50 EUR), Merck (+ 0,71 Prozent auf 113,75 EUR), Allianz (+ 0,68 Prozent auf 353,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,63 Prozent auf 546,60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 100,35 EUR), BASF (-1,32 Prozent auf 43,20 EUR), Zalando (-1,28 Prozent auf 26,30 EUR), Siemens (-1,25 Prozent auf 240,15 EUR) und Continental (-1,00 Prozent auf 61,62 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 373 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 277,874 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. In puncto Dividendenrendite ist die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at