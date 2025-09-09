Commerzbank Aktie
|33,20EUR
|-0,34EUR
|-1,01%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank zwar von 30 auf 33 Euro angehoben, die nach ihrer Kursrally nun fair bewerteten Papiere aber von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Bank habe sich bis 2028 ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Kian Abouhossein in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von Europas Banken. Die Markterwartungen hätten sich aber bereits entsprechend angepasst. Beim Zinsüberschuss liege der Konsens sogar bereits höher. Abouhossein präferiert in Deutschland nun die Papiere der Deutschen Bank, denen er sogar den kurzfristig besonders positiven Stempel "Positive Catalyst Watch" aufdrückte. Insgesamt setzt der Experte aber wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Neutral
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,60%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
08.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
08.09.25
|XETRA-Handel: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
08.09.25
|Deutsche Bank und Commerzbank-Aktien legen zu: Grund ist die Abstimmung in Paris (dpa-AFX)
|
08.09.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen LUS-DAX steigen (finanzen.at)
|
08.09.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
08.09.25
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.09.25
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag in Grün (finanzen.at)