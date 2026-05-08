UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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08.05.2026 07:23:38

Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will im Übernahmeringen mit der italienischen UniCredit konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen abbauen. Das teilte der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in Frankfurt mit./ben/stw/DP/stw

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Nachrichten zu UniCredito Italiano S.p.A. (vor Aktienzusammenlegung)

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