UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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08.05.2026 07:23:38
Commerzbank baut weitere 3.000 Stellen ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will im Übernahmeringen mit der italienischen UniCredit konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen abbauen. Das teilte der Dax-Konzern (DAX) am Freitag in Frankfurt mit./ben/stw/DP/stw
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