FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Analyst Giovanni Razzoli verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Telefonkonferenz der italienischen Großbank vor deren angekündigtem offiziellen freiwilligen Übernahmeangebot für die Commerzbank, das voraussichtlich am 5. Mai abgegeben wird. Die Stimmung werde zunehmend "feindlicher", schrieb er./ck/rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:00 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.