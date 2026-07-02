UniCredit Aktie
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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini drückte den Papieren der Italiener am Mittwochabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, denn sie erwartet, dass das Gewinnziel für das Gesamtjahr mit den kommenden Quartalsberichten jeweils leicht aufgestockt wird. Ihre Ergebnisprognosen für 2027 und 2028 hob Battistini aufgrund optimistischerer Ertragsschätzungen ebenfalls bereits an. Der Unicredit sei fernab ihrer Anteilsziele an der Commerzbank besonders daran gelegen, eigenständig zu überzeugen, um den Aktienkurs weiter in die Höhe zu treiben, schrieb die Expertin./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 18:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
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Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
93,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78,72 €
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Abst. Kursziel*:
18,14%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
78,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
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Analyst Name::
Chiara Battistini
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KGV*:
-
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