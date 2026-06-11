UniCredit Aktie

71,15EUR 0,37EUR 0,52%
UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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10.06.2026 21:42:11

UniCredit Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Mit einem Anteil von inzwischen rund 41 Prozent an der Commerzbank nähere sich die italienische Bank einer effektiven Kontrolle ihrer deutschen Konkurrentin, schrieb Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die meisten Investoren rechneten mit einer Verbesserung der Übernahmeofferte, um diesen Anteil noch deutlich zu steigern. Dies wäre aber nur sinnvoll bei einer bereits hohen Akzeptanz und Chancen auf einen Ausbau auf mehr als 60 Prozent. Die entscheidende Herausforderung seien die wieder in den Fokus gerückte Bankenkonsolidierung in Italien und die hohen Kapitalanforderungen für eine Kontrolle der Commerzbank./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 18:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 18:55 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70,90 € 		Abst. Kursziel*:
25,53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.05.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
05.05.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
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UniCredit S.p.A. 70,89 0,16% UniCredit S.p.A.

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07:31 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07:30 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
07:19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:10 Volvo AB Buy UBS AG
07:08 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:00 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
10.06.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 Continental Kaufen DZ BANK
10.06.26 K+S Halten DZ BANK
10.06.26 Verbund Sell Deutsche Bank AG
10.06.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
10.06.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10.06.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
10.06.26 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
10.06.26 Danone Overweight Barclays Capital
10.06.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
10.06.26 Unilever Overweight Barclays Capital
10.06.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
10.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
10.06.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.06.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10.06.26 GSK Neutral UBS AG
10.06.26 AB InBev Buy UBS AG
10.06.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
10.06.26 Nutrien Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
10.06.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
09.06.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
09.06.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
09.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
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